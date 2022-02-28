РИАМО - 28 фев. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о приведении ядерных сил страны в боевое дежурство усиленным составом, сообщает kp.ru.

Такое решение было принято в соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего ВС РФ. Дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, а также командования дальней авиации начали нести боевое дежурство усиленным составом.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в атаке на острове Змеиный могли участвовать американские беспилотники RQ-4 «Глобал Хок» и MQ-9A «Риппер».

«Высока вероятность, что именно американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского флота России», - заявили в ведомстве.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине по освобождению жителей Донбасса.

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