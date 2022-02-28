РИАМО - 28 фев. Московская область стала лауреатом Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в номинации «Территория детского туризма», сообщает пресс-служба регионального комитета по туризму.

Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards помогает развитию и продвижению отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Кроме Подмосковья лауреатами премии в этой же номинации стали Самарская и Ленинградская области.

Премия вручается по итогам прошедшего года. Финал премии состоялся в Санкт-Петербурге 24-25 февраля. В нем участвовали 26 регионов.

В финальных мероприятиях премии в 15 официальных номинациях были представлены презентации представителей 28 регионов страны. Участников оценивали в категориях культурно-познавательного, детского, санаторно-курортного, событийного, гастрономического, промышленного, сельского, экологического туризма и других.

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