РИАМО - 28 фев. Решение поднять ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых ЦБ РФ мог принять, чтобы сохранить капитал в российской банковской системе, сообщает «Вечерняя Москва».

Основанием для такого решения мог быть экстремальный отток денежных средств из российских банков.

«Со связанными руками в отношении валютных интервенций ЦБР может наполнять финансовую систему только через печать рублей», – заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Он отметил, что высокие ключевые ставки помогают сгладить инфляционные риски и сдержать отток российской валюты в ближайшие месяцы.

Такое резкое повышение ключевой ставки приведет к тому, что граждане в ближайшие недели будут реже класть деньги на счета, а банки – реже предоставлять кредиты.

«Массовыми будут как раз обратные действия. Но, когда пыль уляжется, можно будет говорить о том, что высокая ключевая ставка ЦБ будет ориентиром для ставок в банках», – заявил Купцикевич.

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