РИАМО - 28 фев. Правоохранители в Ленинском округе задержали 28-летнего уроженца Северного Кавказа, которого подозревают в мошенничестве по схеме «родственник попал в тюрьму», сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным следствия, на стационарный служебный телефон полицейского позвонил мужчина, который представился его сыном. Лже-родственник рассказал, что переходил дорогу в неположенном месте и попал под машину. В аварии пострадала девушка-водитель. Для того, чтобы в отношении него не возбуждали дело, нужно заплатить 900 тыс. рублей.

Полицейский понял, что имеет дело с аферистом и решил ему подыграть. Он сказал, что имеет только 295 тыс. рублей. Мошенник согласился взять эту сумму и попросил дать ему адрес, откуда можно забрать деньги.

«Сотрудник полиции согласился выполнить требования и назвал адрес, куда можно подъехать за наличными. Одновременно с этим он предупредил коллег о готовившемся преступлении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Через какое-то время в подъезде одного из домов на проспекте Ленинского Комсомола города Видное был задержан подозреваемый во время передачи ему фальшивых денег.

«Он пояснил, что выполняет роль курьера и данные деньги должен передать сообщнику», - добавила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьями 30 и 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант заключен под стражу.