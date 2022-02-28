РИАМО - 28 фев. В столице продолжается акция #МоскваПомогает по сбору гуманитарной площади для беженцев с инвалидностью. Речь идет о людях, прибывших на территорию РФ из Донбасса, сообщает оперштаб столицы.

«В эти непростые для всех нас времена важно оставаться внимательными друг к другу. Я знаю, москвичи – очень неравнодушные люди. Вот и сейчас, когда особое внимание требуется людям с инвалидностью, жители столицы передают нуждающимся людям – беженцам из Донбасса и Луганска специальное реабилитационное оборудование – трости, ходунки, костыли, кресла-коляски», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что в столице появился прокатный фонд на базе одного из учреждений соцзащиты – московского Ресурсного центра для инвалидов.

Передать подержанные средства реабилитации можно в следующих местах: реабилитационный центр для инвалидов (Новоостаповская ул., д. 6), ресурсный центр «Мосволонтер» (Ленинградский проспект, д. 5, стр. 1) и в 11 окружных общественных организаций.

Это можно сделать в будние и выходные дни.

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