РИАМО - 28 фев. С 1 марта Московский зоопарк будет работать на час дольше, с 9 до 18 часов, при этом вход будет закрываться в 17 часов. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

С наступлением тепла обитатели зоопарка стали активнее. Гости могут посетить дом птиц, слоновник, дом обезьян, террариум, увидеть медоедов, жирафа, пингвинов. Также активнее ведут себя львы, морские котики, гиены. Некоторые животные выходят погреться на солнце.

Билеты в зоопарк по-прежнему можно купить только дистанционно. Сделать это можно на сайте или в терминалах у входа.

Во время посещения гостям необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать защитные маски.