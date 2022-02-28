РИАМО - 28 фев. Все жилые комплексы Москвы, при возведении которых возникли проблемы, будут достроены, а права участников долевого строительства – восстановлены, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она отметила, что работы по строительству проблемных корпусов в городе идут в соответствии с планом.

«При проектировании и строительстве проблемных объектов заложены отечественные материалы и оборудование, что позволяет минимизировать риски в текущей ситуации. Кроме того, проблемные жилые комплексы в полном объеме обеспечены финансированием», – отметила Пятова в интервью РИА Недвижимость.

По ее словам, Москомстройинвест ведет работу, чтобы сократить сроки по поставке и оплате оборудования и материалов для домов. Также перед проектировщиками и подрядчиками проводится оплата по всем текущим обязательствам.

Пятова отметила, что за счет средств бюджета Москвы завершается строительство 15 проблемных объектов. Например, застройщик «Мосотделстрой» заканчивает возведение объектов «Царицыно», «Терлецкий парк» и «Марушкино», а усилиями Московского фонда защиты прав дольщиков подходит к концу строительство восьми жилых комплексов.