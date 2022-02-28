РИАМО - 28 фев. Первый дом по программе реновации построили в Нагорном районе столицы, она располагается по адресу: Симферопольский проезд, д. 7, стр. 1, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Речь идет о 12-этажной постройке по индивидуальному проекту. Фасад облицован искусственным камнем «под кирпич», лоджии и балконы застеклены.

В новостройке располагается 66 квартир, среди которых 11 однокомнатных, 44 – двухкомнатные и 11 – трехкомнатных.

В доме есть короба для кондиционеров. Нежилой первый этаж оформлен витражным остеклением.

Общая площадь квартир составляет 3,9 тыс. кв. м. Также для жильцов построен подземный паркинг на 26 машиномест.

Специалисты оборудовали дом автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Благодаря этому получится серьезно снизить затраты на эксплуатацию и коммунальные платежи.

Программу реновации жилищного фонда утвердил столичный мэр Сергей Собянин в 2017 году. Она касается около 1 млн москвичей, для ее реализации подобрано 534 стартовые площадки.