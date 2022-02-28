РИАМО - 28 фев. Условия действующих, в том числе ипотечных, кредитов клиентов банка ВТБ останутся без изменений. Ставка по заключенным договорам изменятся не будет, сообщается на сайте финансовой организации.

Ставка по новым кредитам будет увеличена, а рефинансирование временно приостановлено.

Клиентов успокоили, заявив, что все отделения и банкоматы продолжат работать в прежнем режиме. А все вклады и накопительные счета останутся доступны в полном объеме.

ВТБ вошел в список банков, попавших по санкции после начала военной спецоперации России на Украине.

В понедельник Центробанк экстренно поднял ключевую ставку до 20% для того, чтобы защитить накопления россиян.