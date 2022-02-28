РИАМО - 28 фев. Хакеры группировки Anonymous взломали сайты крупных российских изданий. В их числе «Коммерсант», «Известия» и ТАСС, сообщает Федеральное агентство новостей.

После атаки на всех портала появились однотипные сообщения, касающиеся ситуации на Украине. Некоторые сайты пытаются взломать уже несколько дней, эксперты фиксируют многочисленные DDoS-атаки.

Россия с 24 февраля начала проводить военную спецоперацию на Украине. Ранее к РФ за помощью обратились представители Луганской и Донецкой народных республик. Западные страны отреагировали на спецоперацию России новыми санкциями.

В настоящее время в Белоруссии проходят переговоры между российской и украинской делегациями по данному вопросу.