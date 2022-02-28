РИАМО - 28 фев. Около 10,6 тыс. жителей Нагорного района Москвы переедут в новые дома, которые будут построены или реконструированы по программе реновации, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В программу реновации в Нагорном районе включены 53 жилых дома, в которых проживает 10,6 тысячи человек. Из них три дома после расселения планируется сохранить и реконструировать», – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в 2019 году в Нагорном районе по программе реновации были переселены жители двух домов. Еще десять домов, расположенных там же, планируется расселить к 2024 году.

«В целях организации «волнового» переселения в Нагорном районе подобраны четыре стартовые площадки. В июне этого года в новостройку на Симферопольском проезде начнут переезжать жители соседней пятиэтажки. Кроме того, в текущем году мы планируем завершить строительство дома на Варшавском шоссе», – добавил Бочкарев.

Столичный градоначальник Сергей Собянин осмотрел первый дом, который был передан под заселение по реновации в Нагорном районе. Он отметил, что реализация программы в городе будет продолжена.

«В районе Нагорный каждый восьмой житель должен переселиться по программе реновации. Сегодня мы вводим первый дом. Еще три здания строятся. Огромная, сложная программа, но мы от нее не отступаем», – подчеркнул Собянин.