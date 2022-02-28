РИАМО - 28 фев. Завершено расследование уголовного дела в отношении девушки, бросившей бутылку со смесью из легковоспламеняющихся и горючих веществ в сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции в центре Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

22-летняя девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия к представителям власти). Инцидент произошел вечером 24 февраля недалеко от Пушкинской площади во время несанкционированного мероприятия.

Фигурантку дела задержали, во время допроса она полностью признала свою вину, а также рассказала, как научилась и самостоятельно изготовила зажигательную смесь. Девушку отправили под стражу.

Следователи изучили видеозаписи с места происшествия, провели судебные экспертизы и сформировали доказательную базу. В ближайшее время материалы передадут в суд.

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