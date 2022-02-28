РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. С 21 по 27 февраля с региональных дорог в городском округе Люберцы вывезли более 3,8 тыс. куб. м снега, сообщил в понедельник на еженедельном оперативном совещании эксперт отдела Раменского подразделения «Мосавтодора» Леонид Хоботов.

«За данную неделю вывезено порядка 3 850 куб. м снега и заделано порядка 180 м асфальтного ямочного ремонта», - сказал Хоботов.

В работах задействовали порядка 47 человек и 37 единиц спецтехники.

Проводились плановые работы, как уборка остановочных павильонов и посадочных площадок, очистка урн, сгребание и вывоз снега, механизированная и ручная очистка тротуаров.