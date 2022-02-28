РИАМО - 28 фев. Лучший врач-кардиолог Москвы по итогам голосования в рамках проекта «Активный гражданин» в 2018 году Павел Краснов пришел на работу в Домодедовскую центральную городскую больницу благодаря программе «Приведи друга». Об этом сообщил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов.

«К нам из Москвы пришла Марина Германовна Селезнева, которая была заместителем главного врача крупнейшей московской больницы – больницы Бахрушина. Вот она решила поменять Москву на наше Домодедово и, придя к нам, она стала предлагать своим коллегам, и к нам пришел на работу <...> Павел Краснов – кардиолог, который в 2018-м году был признан лучшим кардиологом Москвы», - рассказал Андрей Осипов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

В рамках программы «Приведи друга» подмосковные врачи, сумевшие привлечь к работе в регионе другого медицинского специалиста, могут получить денежную выплату в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Помимо программы «Приведи друга», действуют и другие меры поддержки медиков. Так, подмосковные врачи, которые снимают жилье, могут каждый месяц получать 20 тыс. рублей компенсации за аренду жилплощади.

Кроме того, в Московской области реализуется программа «Земский доктор», врачам предоставляют земельные участки для строительства дома, также предусмотрена губернаторская доплата до 32 тыс. рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам, врачам общей практики.