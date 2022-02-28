РИАМО - 28 фев. За последние пять месяцев на работу в подмосковные медицинские учреждения устроились 3764 специалиста, в том числе врачи, средний медицинский персонал и прочие работники. В среднем к работе в регионе ежемесячно привлекается 165 новых медицинских специалистов. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Она отметила, что с сентября 2021 года в Подмосковье начал работать специальный отдел подбора медицинского персонала, направленный на централизованное привлечение новых специалистов. Благодаря нововведению подбором кадров теперь занимаются не только сами больницы, но и специальный отдел на уровне Минздрава Подмосковья.

«С сентября 2021-го по январь 2022-го года мы почти 4 тыс. персонала приняли на работу. 22% из них было трудоустроено именно с помощью этого центра подбора персонала», - рассказала Светлана Стригункова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По ее словам, наибольшее количество новых медицинских специалистов пришло на работу в учреждения Люберец, Реутова, Электростали, Красногорска и Сергиево-Посадского округа.