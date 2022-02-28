РИАМО - 28 фев. В 2021 году количество дорожных аварий с автобусами в столице сократилось на 7,5% по сравнению с 2020 годом. Число пострадавших снизилось на 4,2%, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

При этом число ДТП, произошедших по вине водителей автобусов, сократилось на четверть.

Для уменьшения количества аварий принимаются дополнительные меры: во всех автобусах и электробусах работает система «Антисон», водителей регулярно инструктируют по нормам безопасности.

Кроме того, в городе появилось уже около 400 км выделенных полос и постоянно устанавливаются новые светофоры.

«Все это позволяет снижать задержки в движении и соблюдать расписание. Снижение аварийности и безопасная перевозка пассажиров — это результат совместной работы всего Транспортного комплекса столицы», - рассказал заммэра столицы, глава Дептранса города Максим Ликсутов.