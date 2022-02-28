РИАМО - 28 фев. В Московской области в отделе ольфакторного метода исследования запахов следов человека служат 12 собак-детекторов, сообщил на пресс-конференции в РИАМО начальник отделения исследования запаховых следов человека ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, подполковник полиции Руслан Гандалипов.

Среди них породы – бигли, длинношерстные таксы, дратхаары и австралийские хилеры. Собаки уже содержатся около 10 лет и средний срок службы их составляет около 15-16 лет.

Он подчеркнул, что собаки с улицы для такой работы не подходят, они труднее поддаются дрессировке и их сложно поставить на баланс. Все собаки закупаются на контрактной основе у заводчиков по определенным критериям. Они должны быть самостоятельными и склонными к поиску.

Животные чипированы и содержатся в вольерах, в которых для зимнего периода предусмотрен отапливаемый отсек. В отделе работает человек, который занимается их питанием, гигиеной и ветеринарным обслуживанием.

Эксперт отдела генотипоскопических экспертиз, исследования волос человека и животных и ДНК-учетов, исследований запаховых следов ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, капитан полиции Валерия Новикова отметила, что для проведения экспертизы запаховых следов человека подходят только собаки, потому что они больше поддаются дрессировки и имеют объем обонятельных эпителий.