РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. Более 350 обращений по вопросам благоустройства поступило от жителей Люберец в «Инцидент», «Добродел» и ЕДС за прошедшую неделю, сообщила начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Елена Чиркова в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«С 21 по 27 февраля посредством системы «Инцидент» поступило 26 обращений. Основная доля по очистке территорий от снега и наледи у управляющей организации «ПИК-Комфорт», - сказала Чиркова.

По системе «Добродел» поступило 163 обращения, в основном люди просили очистить территории от снега и наледи. Обращения эти были адресованы АО «ЛГЖТ» и «ПИК-Комфорт».

С 21 по 27 февраля в Единую диспетчерскую службу Люберец поступило 170 обращений по теме благоустройства.