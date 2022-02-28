В четверг 24 февраля президент России объявил о начале военной операции на территории республик Донбасса. К пятому дню российские силы завоевали господство в воздухе над всей территорией Украины и взяли под контроль Запорожскую АЭС. Как развиваются события на Украине и какие новые санкции вводит Европейский союз, читайте в материале РИАМО.

Ход военной операции

С начала операции на Украине под контроль ЛНР и ДНР перешли поселок Станица Луганская и город Счастье. Как сообщили в Минобороны РФ, российские подразделения, не встречая сопротивления, вошли в Мариуполь. Также взяты под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном.

Всего с начала операции российскими силами поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них — 31 пункт управления и узел связи, 314 танков и других боевых бронемашин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов. По данным на утро 28 февраля, за последние сутки уничтожены восемь боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», четыре боевых самолета на земле и один боевой самолет в воздухе. В результате военной операции уничтожен и самый большой самолет в мире — украинский Ан-225 «Мрия». Он базировался на аэродроме в Гостомеле.

Утром 28 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Ведомство также обратилось к жителям Киева, который, согласно заявлениям мэра столицы Украины Виталия Кличко, окружен.

«Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев — Васильков. Данное направление открыто и безопасно. <…> Еще раз хочу подчеркнуть, вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению ничего не угрожает», — говорится в обращении Минобороны РФ к жителям Киева.

Военные взяли под контроль города Бердянск и Энергодар. Кроме того, российские силы полностью охраняют и контролируют территорию вокруг Запорожской АЭС. В свою очередь, персонал атомной электростанции продолжает обслуживать объекты и контролировать радиоактивную обстановку в штатном режиме. В настоящее время радиоактивный фон в норме.

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Переговоры между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский на второй день военной операции заявил о готовности обсуждать нейтральный статус страны, но вскоре отказался от переговоров. Украинская сторона заявила, что причиной тому стали «ультимативные требования» России.

В воскресенье российская делегация все же отправилась на переговоры с представителями Киева. В делегацию вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, заместитель министра обороны Александр Фомин, российский посол в Белоруссии Борис Грызлов и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что будет ждать представителей Украины до 15:00, в противном случае «вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне». К указанному времени делегация не прибыла на место, однако после разговора президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским было принято решение провести переговоры.

Стороны встретились на территории Белоруссии, в Гомельской области, недалеко от реки Припять днем 28 февраля. Переговоры официально стартовали около 13:30 по московскому времени.

В состав украинской делегации вошли глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Минобороны Украины Алексей Резников, советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

В ожидании переговоров в воскресенье президент России Владимир Путин дал приказ остановить продвижение основных российских сил, но после отказа украинской стороны продвижение возобновилось.

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Новые санкции и рубль

В ночь на 27 февраля страны Запада — США, Канада и Евросоюз — выпустили заявление об очередных санкциях против России. Ограничительные меры в основном касаются банковского сектора. Евросоюз намерен заморозить доступные активы Банка России. После этого ЦБ не сможет регулировать ситуацию в экономике с помощью продажи резервов в иностранных государствах. Ожидается, что некоторые российские банки отключат от международной банковской системы SWIFT.

Кроме того, из-за военной операции на Украине Евросоюз решил закрыть свое воздушное пространство для самолетов РФ, в том числе частных. Таким образом, ни одно воздушное судно РФ не сможет приземляться или взлетать с аэродромов ЕС.

На фоне санкций рубль резко ослаб по отношению к доллару и евро. Утром 28 февраля в пике падения доллар поднимался до 109,2 рубля, а евро — до 122 рублей, и это исторический максимум для этих валют. На фоне новостей о старте переговоров между Россией и Украиной рубль начал отыгрывать утреннее падение. По состоянию на 14:30 курс доллара на бирже — 96,1 рубля, курс евро — 105,7 рубля.

В связи с «кардиальным изменением» внешних условий для российской экономики, ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20%. В Центробанке заявили, что такая мера позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценивания.

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Режим боевого дежурства

В воскресенье, 27 февраля, президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим.

«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба [ВС РФ] перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сказал глава государства.

Днем 28 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину, что дежурные соответствующих пунктов управления в Ракетных войсках приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.

Президент также отметил, что западные страны предпринимают недружественные действия в отношении России в экономической сфере — речь идет о санкциях.