РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. Свыше 400 ям выявили на муниципальных дорогах подмосковного Красногорска с начала нынешнего года, сообщил замглавы администрации округа Игорь Соболев.

Глава Красногорска Дмитрий Волков провел еженедельное оперативное совещание в понедельник.

«С 1 января по 26 февраля в системе контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры зафиксировано 414 дефектов дорожного полотна, из них 84 – за последнюю неделю», - сообщил Соболев.

Больше всего ям в микрорайонах Павшинская пойма, Южный, в военном городке Павшино и в Райцентре.

По словам Соболева, на сегодняшний день устранено 74 ямы.

Волков поручил активизировать работу по ямочному ремонту в округе и ежедневно докладывать ему лично о результатах.

«Акцент нужно делать на результат!» - подчеркнул Волков.