РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. Сбор за услуги жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Люберцы составил 98%, сообщила в понедельник на еженедельном оперативном совещании руководитель управления МособлЕИРЦ по горокругу Елена Мотыль.

«Общий процент сбора за жилищно-коммунальные услуги на 25 февраля составил 98%. Текущий - 91%, за предыдущие периоды – 7%», - сказала Мотыль.

Она добавила, что с 21 по 27 февраля через системы ЕЦУР и «Добродел» поступило 5 обращений от жителей. Все обращения отработаны в регламентные сроки.