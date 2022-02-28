РИАМО - 28 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что показатели по заболеваемости коронавирусом в столице входят в норму. Медучреждения работают в плановом режиме, сообщает kp.ru.

«По городу мы видим, что показатели более или менее вошли в норму. Понятно, что заболевание еще есть, но данные уже не такие критичные. Поликлиники будут в нормальном плановом режиме работать и будут готовы ко всем трудностям», – отметил Собянин на открытии детской поликлиники в Нагорном районе.

Детскую поликлинику №129 на Ялтинской улице открыли после комплексной реконструкции в понедельник. Еще одну обновленную поликлинику – филиал №1 ДГП №94 – открыли по адресу: Планерная улица, д. №16.

Планируется, что к концу года будет модернизировано 50% амбулаторного звена в Москве.

За минувшие сутки в Москве было выявлено 2584 случая заражения коронавирусом. Суточная госпитализация в городе снизилась на 15,7%.

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