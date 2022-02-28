РИАМО - 28 фев. В течение 2021 года на работу в медицинские учреждения Подмосковья устроился 3721 врач и более 5 тыс. сотрудников среднего медицинского звена. Наибольший прирост числа врачей за 2021 год был отмечен в Одинцовском округе, Химках, Люберцах, Домодедове и других округах, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

«Наибольшее количество врачей у нас пришло за 2021-й год в Одинцово, Солнечногорск, Красногорск, Химки, Люберцы, Домодедово. Средний медицинский персонал – это Красногорск, Люберцы, Солнечногорск, Одинцовский, Можайский городские округа», - рассказала Светлана Стригункова на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом подмосковного правительства и главами городских округов.

Она отметила, что сегодня в системе здравоохранения Подмосковья работают 115 тыс. человек, из них 25 тыс. человек – врачи и 48 тыс. человек – представители среднего медицинского персонала.

По словам Стригунковой, в здравоохранении Московской области наблюдается положительный баланс приходящих и уходящих кадров. Число врачей, фельдшеров, медсестер и других медицинских сотрудников в больницах региона растет, однако некоторые специалисты до сих пор остаются востребованы особенно остро.

В список наиболее необходимых Подмосковью специалистов на данный момент входят фельдшеры, участковые терапевты-педиатры, врачи скорой помощи, неврологи, кардиологи, отоларингологи, офтальмологи.