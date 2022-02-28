РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. С начала нынешнего года в городском округе Люберцы капитально отремонтировали два многоквартирных дома, сообщил в понедельник на еженедельном оперативном совещании начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Владимир Караваев.

«На 2022 год запланирован ремонт 135 многоквартирных домов», - сказал Караваев.

Он добавил, что сейчас в работе находятся 14 домов.

Рабочие выполняют ремонт фасадов, балконов, кровель, меняют внутридомовые инженерные системы.