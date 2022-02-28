РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. С 21 по 25 февраля жители Люберец обращались 18 раз в службы горокруга по вопросам уличного освещения, сообщил в понедельник на еженедельном оперативном совещании начальник управления ЖКХ администрации округа Владимир Караваев.

«За прошедший период поступило 18 обращений: 7 обращений – Люберцы, 7 обращений – Малаховка, Томилино – 1 обращение и 3 обращения – Красково», - уточнил Караваев.

При обнаружении неисправностей следует звонить в ООО «СК Энергострой» по номеру телефона: 8(915)479-84-47.