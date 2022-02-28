РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Росгвардейцы задержали подозреваемого в угоне автомобиля такси в микрорайоне Климовск Подольска, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Московской области.

Так, находясь на маршруте патрулирования экипаж Подольского отдела вневедомственной охраны получил сообщение об угоне такси у жилого дома на проспекте 50 лет Октября. Росгвардейцы обнаружили, блокировали автомобиль и задержали управлявшего им мужчину.

Как выяснилось, злоумышленник, находясь во дворе жилого дома, воспользовался отсутствием водителя такси и угнал его автомобиль. Задержанный 30-летний житель Саратовской области передан сотрудникам полиции. По данному факту проводится проверка.