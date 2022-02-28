РИАМО - 28 фев. Чтобы помочь жителям городских округов Подмосковья, где риск половодья особенно высок, в регионе подготовлена работа специальной техники, сообщил начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Он отметил, что Главным управлением МЧС России по Подмосковью была спланирована работа 2 плавающих транспортеров и 2 автомобилей.

«Основная цель, как вы всегда говорите (губернатор региона Андрей Воробьев - ред.), – забота о человеке, поэтому будет сосредоточена для перевозки населения, чтобы они не отрывались от большой земли, доставка необходимых грузов», – добавил Полетыкин на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что в населенных пунктах, где паводок представляет особую опасность, будут развернуты отдельные пожарные посты с медиками.

Для контроля и проведения мероприятий по безаварийному пропуску паводкового половодья в регионе была создана группировка до 24 тыс. специалистов личного состава ведомства, 7 единиц техники, около 300 единиц плавсредств, а также 15 единиц авиационной техники.

«В случае ухудшения обстановки, Андрей Юрьевич, создана аэромобильная группировка в количестве 200 человек – это чисто силы МЧС, и 39 единиц техники», – добавил Полетыкин.

В регионе пройдут тактико-специальные показные учения по минимизации последствий «большой» воды. Мероприятие пройдет 24 марта в Ступине.