РИАМО - 28 фев. Водохранилища Московской области готовы принять дополнительные объемы воды в случае выпадения большого количества осадков, сообщил начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Наполнение водохранилищ сейчас составляет до 53% от полезного объема. Это значит, что при необходимости водохранилища смогут принять дополнительную воду.

«Определен порядок работы межведомственной группы по регулированию режима работы водохранилищ Московской водной системы, Возовского гидротехнического сооружения и водораздельного бьефа канала имени Москвы», – добавил Сергей Полетыкин на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По словам Полетыкина, чтобы контролировать уровень воды на подмосковных водоемах, будут развернуты 34 гидропоста. Сейчас они находятся в режиме ожидания, так как лед еще стоит.