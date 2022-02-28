РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. В Единую диспетчерскую службу ЖКХ Люберец с 20 по 27 февраля обратились более 3,8 тыс. раз, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник управления ЖКХ администрации округа Владимир Караваев.

«За прошедший период в службу ЕДС ЖКХ городского округа Люберцы поступило 3 872 обращения. Основная масса – касаемо начислений МособлЕИРЦ, а также справки», – сказал Караваев.

Через систему «Инцидент» большая часть вопросов поступила по управляющей компании АО «ЛГЖТ» по вопросам: уборка мест общего пользования, обслуживание многоквартирных домов, сосульки и наледи.

На портале «Добродел» основная масса вопросов связана с работой УК АО «ЛГЖТ» - это обслуживание многоквартирных домов, ремонт подъездных дверей, замена электросетевого хозяйства. Также обращались по вопросам работы лифтового оборудования. Заявки получили компании «ПИК-Комфорт» и «Самолет-Сервис».

Караваев добавил, что по поручению главы муниципалитета Владимира Ружицкого в ЖК «Малое Павлино» приступили к восстановлению пешеходной зоны.

«На этой неделе пешеходный переход будет весь восстановлен в полном объеме», - отметил Караваев.