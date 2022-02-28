РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Беженцам в Подольске передали детское питание и вещи от матери воина-мученика Любови Родионовой, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Гуманитарную помощь (бумажные полотенца, вещи, детское питание и кондитерские изделия) передали директор молодежного центра «Максимум» - руководитель местного отделения «Молодая Гвардия» Иван Литвяков совместно с молодогвардейцами и мотоциклистами.

Любовь Родионова - мама святого воина-мученика Евгения Родионова. Его вместе с тремя рядовыми взяли в плен во время несения боевого дежурства на границе Чечни и Ингушетии. Евгения на протяжении нескольких месяцев мучили и подвергали издевательствам. Вскоре стало известно о его смерти. С 2011 года он причислен к лику святых.