РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. Пожарные Люберец с 21 по 27 февраля отработали шесть вызовов, сообщил в понедельник на еженедельном оперативном совещании начальник ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Максим Катаев.

«За прошедшую неделю на территории гарнизона произошло шесть пожаров, из них один в Котельниках и еще пять в городском округе Люберцы», - сказал Катаев.

В поселке Малаховка 22 февраля у дома №12 квартала МПС обгорела бытовка на площади 5 кв. м. В этот же день в строении 3 дома №117 на улице Карла Маркса в Краскове обгорела электрощитовая на площади 10 кв. м. В доме №6Б на улице Южная в Люберцах 24 февраля случился пожар. В результате обгорели электрощит, часть стены и кровли на площади 5 кв. м. В одной из квартир дома №3 на улице Красноармейская в Люберцах 25 февраля загорелась стиральная машина. Пострадавших в данных пожарах нет.

Двухэтажный дом №34Б на улице Свердлова в Малаховке выгорел по всей площади 27 февраля. Кровля и межэтажные перекрытия обрушились. При разборке конструкции обнаружили фрагменты двух человеческих тел. Личности и причины пожара устанавливаются.