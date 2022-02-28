РИАМО - 28 фев. Последние несколько дней в Подмосковье держится температура выше нуля, что приводит к образованию проталин, это повышает риск несчастных случаев при выходе на лед водоемов, сообщается на странице Единой дежурно-диспетчерской службы Щелкова в соцсети «ВКонтакте».

Особую опасность таят в себе места, где раньше были проруби, они не успевают затянуться, а лед там слишком хрупкий. К тому же, такие участки можно не заметить под снегом и провалиться.



Спасатели напоминают о необходимости избегать выхода на лед. В случае чрезвычайной ситуации нужно звонить на единый телефон службы спасения - 112.