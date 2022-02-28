РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 фев. Представители администрации городского округа, Мособлгаза и территориальных управлений обсудили ход социальной газификации в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

Один из самых острых вопросов – заключение комплексных договоров, не подписанных со стороны собственников.

«В плане на этот год – 53 населенных пункта. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Все идет в плановом режиме, но есть определенные трудности с получением согласия от владельцев частных газопроводов. Мы встречаемся, убеждаем, но все пока в процессе. Возможно, где-то придется работать через суды», - сказала заместитель начальника управления ЖКХ и благоустройства Мытищ Диана Маслова.

Представителям филиала «Север» Мособлгаза поступило предложение подать иск в судебные инстанции в отношении собственников частного газопровода в деревне Фелисово и организовать схему газоснабжения в этой деревне на период рассмотрения иска.

По состоянию на конец минувшей недели в Мытищах 8 800 адресов, где нет договоров на техническое обслуживание. Перед муниципалитетом стоит задача обеспечить заключение договоров до 1 октября. В этих целях разрабатывается график обходов домовых хозяйств.

«Многие жители сейчас отсутствуют по адресам. Надеемся, что за летний период наверстаем», – уточнила Маслова.

Из паспорта социальной газификации были исключены поселки Нагорное и Пироговский лесопарк, так как были полностью газифицированы.