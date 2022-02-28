РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 фев. В Балашихе начинается реализация регионального пилотного проекта по перемещению автомобилей, которые стоят у контейнерных площадок и мешают проезду мусоровоза, автомобилистов заранее проинформируют при помощи листовок и предупредят о возможных штрафах, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Особо остро проблема припаркованных авто у мусорных контейнеров стоит в микрорайонах с плотной застройкой. Первым этапом решения проблемы станет передвижение или эвакуация транспортных средств, которые стоят у контейнерных площадок.

Нарушителям областного законодательства в сфере содержания дворовых территорий грозит административный штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей для физических лиц и до 30 тыс. рублей для юридических лиц.

Информацию о нарушителях сообщают либо эксплуатанты контейнерных площадок, либо жители с помощью мобильного приложения «Народный инспектор». Далее вызывается эвакуатор и освобождает проезд к мусорным бакам.

Для поддержания порядка до конца III квартала текущего года перед площадками будут установлены бетонные полусферы. Автомобилисты больше не смогут парковаться в неположенном месте, а мусоровозы будут беспрепятственно выполнять свою работу.