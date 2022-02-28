РИАМО - 28 фев. Ольфакторный метод исследования, то есть метод с помощью обоняния животных, помогает определить преступника даже спустя 20 лет после совершения преступления, сообщила на пресс-конференции в РИАМО эксперт отдела генотипоскопических экспертиз, исследования волос человека и животных и ДНК-учетов, исследований запаховых следов ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, капитан полиции Валерия Новикова.

«Каждый человек он биохимически и генетически уникален по темпераменту и характеру. Запах человека настолько индивидуален, что нет двух людей с одинаковыми запахами», - рассказала Новикова.

Она добавила, что экспертиза с помощью собак-детекторов может помочь и с выявлением преступника среди однояйцевых близнецов. Генетическая экспертиза в этом случае не справится, потому что ДНК близнецов имеют одну структуру, а собака сможет распознать и выявить различие по набору соматических мутаций.

Новикова подчеркнула, что собаки-детекторы могут с абсолютной точностью установить причастных к преступлению.

«Сравнительные запаховые экспертизы и исследования, проводимые с привлечением собак-детекторов, позволяют установить причастных к преступлению на основе исключительных биосенсорных возможностей собак со 100%-ной достоверностью», - добавила она.

По словам Валерии Новиковой, кровь и пот являются источником индивидуального запаха человека, как и отпечатки. Каждый человек рождается со своим определенным запахом и от него невозможно избавиться. В сухом виде кровь содержит информацию о человеке на протяжении 20 лет.