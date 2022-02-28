РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Более 80 жителей подмосковного Подольска приняли участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проходила 25 февраля в школе №34. Попробовать свои силы в сдаче экзамена пришли более 80 человек, по одному представителю от выпускного класса каждой школы округа. В ходе мероприятия участникам рассказали о порядке и сроках проведения ЕГЭ в 2022 году, о минимальном количестве баллов, которые необходимо набрать выпускнику для получения аттестата, а также провели экскурсию по пункту проведения экзамена.

Цель акции — сформировать у родителей и в целом у общественности позитивное и объективное мнение о Едином государственном экзамене как форме государственной итоговой аттестации, познакомить мам и пап с экзаменационной процедурой.

Основной период проведения ЕГЭ в 2022 году начнется с 26 мая. Первыми экзаменами, которые сдадут выпускники, будут география, литература и химия.