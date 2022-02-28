РИАМО - 28 фев. В Москве территории возле 193 образовательных учреждений благоустроят в этом году. Рабочие обустроят пешеходные тропы, отремонтируют детские и спортивные площадки, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, площадь работ превысит 200 га.

«Мероприятия пройдут во всех округах столицы, только в Центральном административном округе приведем в порядок 40 таких объектов», - сказал Бирюков.

Благодаря этим работам пространство у школ и детских садов станет более комфортным и современным.

«При необходимости оборудуем системы освещения и видеонаблюдения, особое внимание уделим озеленению - запланирована высадка деревьев, кустарников и многолетних цветов», - добавил Бирюков.

Все работы по благоустройству территорий возле объектов образования завершатся к 1 сентября.