РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. Жители Подольска смогут вакцинироваться от коронавирусной инфекции до 6 марта ежедневно в гипермаркете «Глобус», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Мобильный пункт вакцинации с 28 февраля по 6 марта будет работать в гипермаркете «Глобус» ежедневно с 9:00 до 14:00. Также привиться горожане смогут в помещении общественной палаты (ул. Кирова, 4) во вторник и пятницу с 12:00 до 15:00.

Стационарные пункты вакцинации как и ранее будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00, в частности ОСП №1, ул. Кирова, д. 27; ОСП №2, ул. Батырева, д. 7; ОСП №3, ул. Бородинская, д. 22; ОСП №4, б-р 65-летия Победы, д. 10; ОСП №5, мкн. Климовск, пр-т 50-летия Октября, д. 21; ОСП №6, мкн. Климовск, Больничный пр-д, д. 1; ОСП №7, мкн. Львовский, Больничный пр-д, д. 4а. А до 16:00 - взрослая поликлиника на ул. Ленинградская, д. 9 и с 8:00 до 14:00 (с понедельника по пятницу) - амбулатория поселка Быково на ул. Школьная, д. 6.

Задать вопросы, касающиеся вакцинации, горожане могут в Telegram-чат «Вакцинация. Подольск»: https://t.me/joinchat/Im0tac6WAwFDUMZ7.