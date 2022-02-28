РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. Свыше 2 тыс. раз за неделю выезжали бригады скорой помощи в подмосковном Красногорске по вызовам жителей, сообщил заведующий Красногорской подстанцией скорой помощи Виктор Нардит.

Глава муниципалитета Дмитрий Волков провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа в понедельник.

«За неделю совершено 2052 выезда, из них 409 – к детям. В стационар доставлено 525 пациентов», - сообщил Нардит.

Он также добавил, что с коронавирусом было связано 164 выезда, 95 пациентам потребовалась госпитализация.

Ежедневно на линии работает 30 бригад скорой помощи.