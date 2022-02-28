Конец зимы в столичном регионе оказался на удивление теплым: синоптики фиксировали в Москве и Подмосковье плюсовую температуру даже по ночам, а в дневные часы она порой превышала среднемесячные показатели на 10-11 градусов. Впрочем, весна, которая совсем скоро начнется регионе, может оказаться богатой на сюрпризы. Какой будет погода в марте 2022 года, читайте в материале РИАМО.

Теплый старт

По данным синоптиков, на первой неделе марта жителей столичного региона ждет по-настоящему весенняя погода с переменной облачностью и без осадков. По данным Гидрометцентра России, 1 марта в Москве и Подмосковье температура воздуха ожидается на уровне в плюс 2-7 градусов. Ветер будет слабым, а атмосферное давление прогнозируется на уровне 767-765 миллиметров ртутного столба.

Как говорит в беседе с РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, похожей погоды стоит ждать на протяжении всей недели. В дневные часы будет около нуля, в отдельные дни — немногим выше нуля, до плюс 2 градусов. По ночам ожидаются заморозки: в Москве — до минус 4-6 градусов, по области — до минус 8-9 градусов.

«Такой температурный режим выше климатической нормы примерно на 4-6 градусов, что обусловлено антициклоном. Также ожидается очень высокое атмосферное давление, на уровне 760-762 миллиметров ртутного столба. Ветер — переменный и слабый», — говорит Синенков.

Жителей России с 6 по 8 марта ждут три выходных в честь Международного женского дня. По данным портала Gismeteo, в этот период осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков, 6 марта будет ясно: столбики термометров днем покажут минус 4 градуса, а в ночные часы похолодает до минус 14 градусов. А 7 марта ожидается переменная облачность: днем температура опустится до минус 4 градусов, ночью — до минус 12 градусов. В сам праздничный день потеплеет до минус 2 градусов днем и минус 8 градусов ночью, но при этом будет пасмурно.

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Редкий снег

Согласно прогнозу портала Gismeteo, в первый месяц весны Московский регион ждет преимущественно пасмурная погода, однако в марте найдется место и ясным дням. Ожидается, что туч на небе не будет 6, 10, 15, 18 и 19 марта. Как уточнил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, это лишь один из вероятных сценариев мартовской погоды.

По предварительным данным, в марте небольшой снег ожидается на протяжении всего трех дней — 3, 9 и 27 марта. А 25, 28 и 30-31 марта может пройти снег с дождем. Таким образом, всего в марте осадки, вероятно, выпадут в течение семи дней, но и все они, скорее всего, будут слабыми.

Самой холодной будет ночь на 6 марта, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут минус 14 градусов. Самая низкая дневная температура в минус 4 градуса ожидается 5-7 марта.

Самая теплая ночь ожидается 31 марта — температура воздуха поднимется до нуля градусов. Самыми теплыми днями предстоящего месяца, по данным Gismeteo, будут 30-31 марта, когда в Москве в дневные часы потеплеет до плюс пяти градусов.

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Исчезающие сугробы

В середине февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал, что снег начнет таять на территории Москвы и области только в середине марта. По его словам, проталины появляются, когда около 30% территории освобождается от снега. Однако нынешняя зима была очень снежной, поэтому, по мнению синоптика, ждать появления проталин раньше середины марта не стоит.

«Снег будет еще очень долго», — отметил Вильфанд. Он также сообщил, что весна в 2022 году не наступит по календарю. Кроме того, в первый ее месяц в Москве и области возможны 15-градусные морозы.

Впрочем, потепление, которое пришло в столичный регион в конце февраля, вполне может скорректировать эти прогнозы. По данным центра погоды «Фобос», в последние дни зимы высота снежного покрова в столичном регионе составляла всего 18 сантиметров, что вдвое меньше нормы. А до конца недели с 28 февраля по 6 марта он и вовсе уменьшится до 13 сантиметров, что обычно бывает в первых числах апреля.

Что касается долгосрочного прогноза на март, то первый весенний месяц, по данным «Фобоса», поддержит тренд февраля и в среднем окажется на 3-5 градусов теплее многолетних значений.

При этом климатическая норма для марта в Москве — это минус 5,6 градуса ночью и плюс 1,5 градуса днем. При этом количество солнечных дней, по всей видимости, будет немного больше обычного, поскольку ожидается дефицит осадков до 10-20%.

«Сугробы, которые, как правило, в Москве исчезает только во второй декаде апреля, скорее всего, с существенным опережением графика к концу марта будут уничтожены мартовским солнцем. Так что метеорологическая весна в этом году будет ранней», — заключают в «Фобосе».