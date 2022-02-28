РИАМО - 28 фев. В минувшем году в Подмосковье при помощи ольфакторного метода исследования было выявлено 32 правонарушителя. Об этом сообщила на пресс-конференции в РИАМО эксперт отдела генотипоскопических экспертиз, исследования волос человека и животных и ДНК-учетов, исследований запаховых следов ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области Валерия Новикова.

Ольфакторные экспертизы - исследование запаховых следов человека с использованием обоняния собак-детекторов. Они улавливают запах на орудиях совершения преступления или вещах злоумышленника. Каждый человек имеет свой уникальный запах, равно как и отпечатки пальцев, однако, в отличие от отпечатков пальцев, запах стереть нельзя.

«В 2021 году сотрудниками отделения исследования запаховых следов человека выполнено 169 судебных экспертиз, установлена причастность к совершению преступлений 32 граждан», - сказала Новикова.

Она добавила, что ежегодно в суды передаются десятки дел, в которых в качестве одного из доказательств фигурируют результаты запаховой экспертизы. В некоторых случаях она является единственной возможной экспертизой, которая помогает выявить злоумышленника.

Начальник отделения исследования запаховых следов человека ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области Руслан Гандалипов подчеркнул, что за 10 лет использования ольфакторного метода исследования было выявлено около 300 правонарушителей.