РИАМО - 28 фев. За прошедшую неделю в Подмосковье фиксируют снижение числа обращений жителей по темам, которые касаются уборки снега на дорогах и во дворах, содержания многоквартирных домов, вывоза мусора, медицины, а также работы общественного транспорта, сообщил первый заместитель министра государственного управления, ИТ и связи Московской области Алексей Бирюков.

«За прошедшую неделю к нам поступило 39 тыс. обращений. Их число уменьшилось на 27%. <…> Тенденция на снижение», - рассказал Бирюков на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По словам Бирюкова, 65% или 21,8 тыс. всех обращений были связаны с шестью темами. Они касаются работы системы здравоохранения, уборки снега, вопросов, связанных с многоквартирными домами, контейнерными площадками и общественным транспортом.

«Основное число пришлось на тему двора. Это 9,7 тыс. обращений. По всем темам мы видим снижение, позитивная динамика», - отметил Бирюков.

По его словам, по теме содержания дорог за неделю пришло 5,8 тыс. обращений. Значительный рост наблюдался в городских округах Чехове, Раменском и Ступине. При этом 76% всех обращений пришлось на муниципальные дороги.

«По теме наледи и сосулек на крышах у нас поступило 1,5 тыс. обращений. <…> В целом идет тенденция на снижение. За неделю минус 690 обращений. Также есть округа, которые западают. Это Лыткарино, Сергиево-Посадаский и Электросталь», - добавил Бирюков.

По теме содержания домов за неделю поступило почти 900 обращений. Это на 185 обращений меньше, чем неделей ранее. Кроме того, по теме медицины жители направили более 4,5 тыс. обращений. В частности, люди спрашивали о возобновлении планового приема специалистов в поликлиниках, им оперативно ответили.

Что касается уборки снега во дворах, то по этой теме поступило почти 3,9 тыс. обращений. Это на 6,2 тыс. обращений меньше, чем на предыдущей неделе. Больше всего жалоб поступило по дворам в микрорайонах Лобни, Пущина, и Раменского. По общественному транспорту за неделю поступило 563 жалобы - минус 265 обращений за неделю.

«Вывоз мусора. За неделю поступило 820 обращений. <…> Видна позитивная динамика - минус 392 обращения. <…> Западает Серпухов, Ступино и Лобня», - заключил Бирюков.