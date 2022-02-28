РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 фев. Спасатели Балашихи в ходе очередного профилактического рейда предупредили жителей округа, что из-за повышения температуры воздуха лед на водоемах стал хрупким и пористым, выходить на него опасно, сообщается на странице Ногинского теруправления «Мособлпожспаса» в соцсети «ВКонтакте».

По словам спасателей, многие рыбаки, желая ухватить последнюю возможность порыбачить на льду водоема, отправились в эти выходные на реки и озера, чтобы «помедитировать» над лунками, но стремительное таяние снега в Подмосковье привело к изменению структуры льда, он стал пористым и непрочным, а дневные оттепели привели к увеличению количества промоин и проталин.

Спасатели «Мособлпожспаса» вместе с представителями аварийно-спасательных служб, ЕДДС, отделов ГО и ЧС администраций муниципалитетов, сотрудниками ГИМС МЧС России по региону и добровольцами ВОСВОД продолжают следить за обстановкой на водоемах. Ежедневно проводят замеры толщины льда на разных участках акваторий рек и озер региона.

По словам первого заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолия Плевако, за прошедшие сутки обследовано 149 водоемов. Средняя толщина льда на большинстве из них составляет около 15 см. Но с каждым днем появляется все больше опасных мест, где лед совсем тонкий и не способен выдержать вес человека.

Он добавил, что ряд акваторий в дневное время открыты от льда: Москва-река в районе деревни Кукарино в Можайске, а также в Ленинском округе, Коломне, Раменском, Жуковском и Бронницах; реки Клязьма и Воря в Ногинске и Орехово-Зуево, река Вохонка в Павловском Посаде, река Пахра в Подольске, Волга в Дубне, реки Гнилуша, Пахра и Рожайка в Домодедове, река Истра в Истре, река Синичка в Королеве, река Битца в Ленинском, реки Нара и Протва в Наро-Фоминске, река Нерская в Орехове-Зуеве, река Пахра в Раменском и река Руза в Шаховской.

Большую опасность представляют водоемы с так называемой «гуляющей» толщиной льда: реки Городиловка в Ступине, Ока в Озерах. Такая обстановка складывается и на реках Нахабинке в Красногорске, Отре в Ульянино в Раменском, на озере Бельском в Бронницах, реке Оке в Ступине. В районе 5 см. толщина льда на озерах Богородского округа – Бисерово, Луковое, Коверши, карьере Волхонка, Клязьме в Орехово-Зуево, на реках Пахре в Подольске, Оке в Серпухове, Клязьме в Щелково, Озере №1 и Леонежском озере в Звездном.

Граждан, проживающих вблизи этих водоемов, а также гостей этих населенных пунктов спасатели просят внимательнее отнестись к данной информации, не выходить на лед водоемов и не подвергать свою жизнь опасности.