РИАМО - 28 фев. В Белоруссии стартовали переговоры между российской и украинской делегациями на фоне военной операции РФ по защите жителей ДНР и ЛНР, сообщает Федеральное агентство новостей.

Представители РФ прибыли к месту встречи вечером 27 февраля. Переговоры проходят в Гомельской области, куда представители Украины прибыли на польском вертолете.

«Не спали всю ночь, ждали приезда украинской делегации. Но, к сожалению, очень сложная логистика — время приезда переносилось несколько раз. Только сейчас мы получили информацию, что они прибудут через час. Соответственно, в 12 сядем за стол переговоров», — рассказал ранее помощник президента РФ Владимир Мединский.

С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины. Операция направлена на демилитаризацию соседнего государства и защиту мирных граждан.

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