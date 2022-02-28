РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 фев. Житель подмосковного Щелкова похитил из подвала жилого дома кабель, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что неизвестный, повредив окно, проник в подвал дома, расположенного на улице Неделина, откуда похитил кабель на сумму более 16 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 41-летний ранее судимый местный житель.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 158 УК РФ «Кража».