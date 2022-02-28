РИАМО - 28 фев. Властям в Подмосковье необходимо сконцентрировать все свои усилия для решения вопросов, которые беспокоят жителей. Так, в сложившихся непростых экономических условиях нельзя допустить нарушения прав граждан-участников долевого строительства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов. В ходе мероприятия глава региона отметил, что в Московской области самый большой в стране строительный блок.

«Мы видим, как лихорадит рынки, ключевую ставку (ЦБ - ред.) сегодня подняли. Это все говорит о том, что мы должны держать ухо востро. И я прошу вас вместе с застройщиками также проанализировать ситуацию для того, чтобы мы не допустили нарушения прав граждан. Да, они защищены счетами эскроу, это все понятно, но вместе с тем ситуация непростая», - сказал Воробьев участникам совещания.

Он подчеркнул, что необходимо внимательно отнестись к каждому субъекту малого, среднего и крупного бизнеса. Все, что касается экономики, сейчас нуждается в очень взвешенном и грамотном подходе.

«Мы должны действовать грамотно, эффективно, с полной самоотдачей. Очень надеемся, что сегодняшние переговоры, которые назначены между российской и украинской сторонами, будут продуктивными, но мы на своих местах должны добросовестно выполнять все то, что нам поручено. Все то, что ждут от нас наши жители», - заключил Воробьев.

В понедельник Банк России экстренно поднял ключевую ставку до 20% годовых. Такое решение было принято в связи с кардинальными изменениями внешних условий для отечественной экономики. Данная мера позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность в стране.

Как спасти сбережения в условиях кризиса: советы финансовых экспертов>>