РИАМО - 28 фев. Весеннее половодье в Московской области будет наблюдаться в пределах и выше нормы. Вскрытие льда на всех водоемах бассейна региона ожидается во второй половине марта, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Полетыкин.

«В ближайшие сутки на водных объектах региона значительных изменений уровня воды не ожидается. На некоторых участках водоемов и водотоков ледяной покров не является сплошным и имеет недостаточную прочность. Соответственно, выход на лед опасен», – заявил Полетыкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что специалисты ГУ МЧС России по Подмосковью определили перечень наиболее опасных водных объектов региона. Например, спусков к воде и карьеров. За ними ежедневно ведется мониторинг.

«Толщина льда в основном варьирует от 0 до 24 см. Обследована акватория 167 водоемов и постоянный мониторинг осуществляется», – добавил Полетыкин.