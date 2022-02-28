РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 фев. В настоящий момент 31 ребенок с коронавирусной инфекцией лечится в инфекционном отделении Красногорской горбольницы №2, которое было перепрофилировано под «красную зону», сообщила директор лечебного учреждения Елена Морозова.

Глава городского округа Дмитрий Волков в понедельник провел традиционное оперативное совещание.

«В круглосуточном стационаре с диагнозом Covid-19 по состоянию на сегодняшний день 31 ребенок. За истекшую неделю поступающих было на 10 меньше, чем выбывших», - доложила Морозова.

Она также сообщила, что за неделю выявлено 396 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это существенно меньше, чем неделей ранее, когда диагностировали 839 новых случаев инфицирования.

За неделю медики подразделений второй горбольницы выполнили 5 206 вызовов на дом. В среднем работало 26 бригад неотложной помощи. Кабинеты неотложной помощи продолжают работать во всех подразделениях больницы.

«По номеру «122» отработали 3 437 звонков», - добавила Морозова.