РИАМО - 28 фев. Нарушение правил парковки во дворах мешает вывозу снега и контейнеров с мусором, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я лишь еще раз хотел обратить внимание, что здесь предложены решения по перемещению автомобилей. Их нужно осуществлять, иначе другого пути нет. По крайней мере, я его не слышу. Ну и предупреждение, конечно, невозможности парковки там, где это мешает жизнедеятельности двора и города», - рассказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По словам губернатора, запаркованность дворов влияет на работу городских служб по вывозу снега и мусора.

В Московской области успешно реализуют пилотный проект по перемещению машин, которые мешают мусоровозам подъехать к контейнерным площадкам.