РИАМО - 28 фев. За неделю на 4,3 тыс. увеличилось количество пользователей портала «Добродел», также выросло число пользователей мобильного приложения, сообщил первый заместитель министра государственного управления, ИТ и связи Московской области Алексей Бирюков.

«За прошедшую неделю у нас увеличилось число пользователей портала «Добродел» на 4,3 тыс. человек. Всего составило 2,1 млн», - рассказал Алексей Бирюков на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Бирюков добавил, что 785 тыс. граждан используют мобильное приложение. Их число за неделю увеличилось на 3,5 тыс.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году по поручению губернатора для взаимодействия жителей с органами исполнительной власти и оперативного решения проблем без бумажной волокиты. Это удобный онлайн-сервис, который позволяет оперативно решать конкретные проблемы.

Как отправить жалобу через «Добродел». Инструкция>>